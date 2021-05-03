В горах Грузии погибла туристка из Швейцарии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Местийском муниципалитете (край Самегрело - Верхняя Сванетия) Грузии в понедельник погибла 29-летняя туристка из Швейцарии, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, женщина упала с обрыва во время катания на лыжах.

Как сообщили журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, несчастный случай произошел в районе перевала Гули, в службу спасения позвонил мужчина, сопровождавший погибшую туристку.

По ее данным, женщина при падении с большой высоты погибла на месте, ее тело уже обнаружили спасатели.

Что касается второго туриста, то, как сообщается, он не пострадал.