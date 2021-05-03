В Турции сообщили о задержании помощника бывшего главаря игиловцев

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Вблизи Стамбула задержали помощника убитого лидера террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Как сообщается, гражданин Афганистана находился в Турции по поддельному паспорту. Для его задержания полиция и разведка подготовили спецоперацию.

Мужчину по имени Басим подозревают в организации военных учений для ИГИЛ и причастности к организации терактов в Сирии и Ираке. Отмечается, что он также помогал аль-Багдади скрываться в сирийской провинции Идлиб в 2019 году.