РФ и CERN договорились о возвращении в РФ урана из адронного калориметра в Швейцарии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ и Европейская организация ядерных исследований (CERN, ЦЕРН, Швейцария) договорились о репатриации обедненного урана в Россию.

Соответствующее соглашение, подписанное сторонами 24 февраля 2021 году, вступило в силу, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о возвращении урана в составе модулей адронного калориметра детектора L3 с площадки CERN в Швейцарии.

Транспортировку с площадки CERN до площадки разборки модулей в России планируется завершить не позднее декабря 2022 года, разборку модулей - до декабря 2024 года. Репатриированный обедненный уран не будет использоваться в военных целях.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Госкомитетом по использованию атомной энергии СССР и CERN было подписано в июле 1967 года. В июне 1986 года стороны подписали детальный план создания детектора L3 и осуществление совместной программы экспериментальных исследований на Большом электрон-позитронном коллайдере (LEP) в международном научно-исследовательском центре CERN.

Строительство LEP началось в 1983 году в Швейцарии в долине Женевского озера для научных опытов. Эксперименты на ускорители продолжались до 2000 года, тогда же он был демонтирован. В настоящее время там размещен новый Большой адронный коллайдер (БАК).