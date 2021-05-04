На Байконуре собран "пакет" ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Совместным расчетом специалистов филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" и АО "РКЦ "Прогресс" (входят в состав Госкорпорации "Роскосмос") завершен цикл механической сборки "пакета" (1 и 2 ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Сборка проведена на техническом комплексе Центра испытаний технических комплексов КЦ "Южный", в монтажно-испытательном корпусе (МИК) площадки 31, сообщили во вторник в АО "ЦЭНКИ".

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1 б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками OneWeb запланирован на лето этого года со стартового комплекса "Восток" стартовой площадки №31 космодрома Байконур.

Сейчас группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 146 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.