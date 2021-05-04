Глава МИД Филиппин в резкой форме потребовал от КНР покинуть спорные воды

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин потребовал от Китая "убираться куда подальше" из спорных вод в Южно-Китайском море.

"Китай, мой друг, как бы вежливо сказать? Дайте подумать... Убирайтесь куда подальше. Что вы делаете с нашей дружбой?" - написал Локсин в твиттере в понедельник.

МИД Филиппин в понедельник подал два дипломатических протеста против Китая, в том числе из-за присутствия китайской береговой охраны и ее "враждебных" действий по отношению к филиппинским коллегам на островах Бахо-де-Масинлок. Накануне в Маниле протестовали из-за сотен китайских лодок в филиппинской исключительной экономической зоне.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ выразил надежду, что "некоторые деятели из Филиппин будут соблюдать базовый этикет и действовать в соответствии с их статусом".

"Остров Хуанъянь – китайская территория, и окрестная акватория относится к юрисдикции Китая. Китай призывает Филиппины уважать суверенитет и право юрисдикции Китая и прекратить действия, вызывающие осложнения", - сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что Пекин продолжит помогать Маниле бороться с коронавирусом.

Суд в Гааге в 2016 году отверг права Пекина на исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли. Китай не признал решение гаагского суда.