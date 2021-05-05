ЕК предложила ограничить доступ на рынок ЕС иностранным компаниям, субсидируемым государством

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия предложила регламент, который ограничит доступ на единый рынок ЕС иностранных компаний, субсидируемых государством.

"Открытость единого рынка - наш самый большой актив, но открытость требует справедливости", - заявила на пресс-конференции исполнительный зампред ЕК Маргрете Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции и за кластер "Европа, готовая к цифровой эпохе".

В соответствии с предлагаемым регламентом Еврокомиссия получит право расследовать финансовое участие государственных органов страны, не входящей в ЕС, в компаниях, ведущих экономическую деятельность в ЕС, и при необходимости устранять их искажающие рынок последствия.

Вестагер пояснила, что в ЕС более 60 лет действует система контроля над государственной помощью. Она предотвращает гонки субсидий между государствами-членами союза, но ее действие не охватывает иностранные по отношению к ЕС компании. Новые правила призваны устранить искажающие конкуренцию субсидии, предоставляемые государствами, не входящими в ЕС.

Другой исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис, курирующий вопросы экономики и торговли, подчеркнул, что "несправедливые преимущества, предоставляемые за счет субсидий, давно стали бичом международной конкуренции". По его словам, госсубсидии искажают действие рыночных механизмов и обеспечивают компаниям конкурентные преимущества за счет получаемой господдержки, а не за счет качества продукции или новаторства.

По его словам, новый регламент "уравняет правила игры в ЕС и будет способствовать позитивным изменениям, сохраняя при этом открытость".

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон добавил в этой связи, что каждый, кто активен на едином рынке ЕС, кто инвестирует в Европу или подает заявки на проекты, финансируемые государством (участвует в конкурсах госзаказа), должен играть по правилам ЕС.