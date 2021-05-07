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В Айдахо 6-классница устроила стрельбу в школе и ранила трех человек

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ученица шестого класса в городе Ригби, штат Айдахо, принесла огнестрельное оружие в школу и устроила стрельбу, сообщает ABC News.

В результате были ранены двое учеников и один взрослый. Их жизни вне опасности, детям, возможно, потребуются операции.

Девочку разоружил один из преподавателей, он же удерживал ее до прибытия полиции.

Что именно спровоцировало атаку, пока неизвестно. Где школьница взяла пистолет, также не сообщается.

Окружной прокурор отмечает, что после завершения расследования девочке будут предъявлены "соответствующие" обвинения, в том числе, возможно, в покушении на убийство.

Как отмечает The Guardian, в США в шестом классе учатся дети 11-12 лет.

США Айдахо

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