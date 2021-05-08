В Казахстане торжественные празднования Дня Победы перенесены из-за COVID

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Торжественные мероприятия ко Дню Победы, которые ежегодно традиционно проводятся в Казахстане, в 2021 году решено не проводить из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Как написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в своем фейсбуке, что президент обратится к соотечественникам с поздравлением.

Пресс-секретарь добавил, что ветеранам была оказана материальная помощь.

Ранее агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве обороны республики сообщали, что поздравление казахстанских ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы пройдет с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах. Планировалось, что большинство мероприятий по случаю празднования Дня Победы пройдет в онлайн-формате.

Кроме того, ранее сообщалось, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране проведение военного парада в честь Дня защитника Отечества, который отмечается в республике 7 мая, и Дня Победы не планируется. В 2020 году военный парад, посвященный 75-летию Победы, был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 587 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом.