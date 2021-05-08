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Шотландские националисты пообещали второй референдум о независимости

Шотландская национальная партия победила на парламентских выборах

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен пообещала провести второй референдум о независимости. Она озвучила такие планы после того, как ее партия победила на парламентских выборах Шотландии.

По словам Стерджен, ШНП будет продвигать планы по проведению референдума после завершения пандемии коронавируса. Поэтому она считает, что голосование вряд ли состоится до 2023 года.

Стерджен добавила, что никто не имеет никаких оправданий, чтобы помешать шотландцам выбрать собственное будущее.

Правительство Великобритании заявляло, что премьер-министр Борис Джонсон должен дать свое согласие на проведение любого референдума. Сам Джонсон говорил, что в голосовании о независимости Шотландии нет необходимости, так как ее жители решили остаться в составе Соединенного Королевства на референдуме 2014 года.

ШНП получила 64 из 129 мест в парламенте Шотландии. При этом Шотландская партия зеленых, которая имеет 8 мест, пообещала поддержать референдум.

Ранее в Шотландии скептически отнеслись к решению Великобритании выйти из ЕС и выражали желание остаться в составе этого союза. В то же время на референдуме о независимости 2014 года, 55% ее жителей высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Шотландия Великобритания Никола Стерджен

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