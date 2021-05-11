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Население Китая выросло на 72 миллиона с 2010 года

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Население Китая достигло 1 млрд 411 млн 780 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 72 миллиона или 5,38%, сообщило во вторник Государственное статистическое управление результаты 7-й всекитайской переписи населения.

В среднем численность населения страны в этот период росла на 0,53% в год, в то время как с 2000 по 2010 год средний годовой рост составлял 0,57%.

По данным переписи, в Китае насчитывается 723 млн 339 тыс. 956 мужчин, то есть, 51,24% всего населения, женщин - 688 млн 438 тыс. 768, или 48,76%.

По численности населения Китай сохраняет 1-е место среди всех стран мира. От него незначительно отстает Индия (более 1,389 млрд). На третьем месте США (более 331 млн).

Китай

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