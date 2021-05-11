Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Том Круз вернул три награды "Золотого глобуса" в знак протеста

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Том Круз вернул Голливудской ассоциации иностранной прессы три награды "Золотого глобуса" в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри премии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к актеру.

Круз получил "Золотой глобус" в номинации "лучший актер" в 1990 году за роль ветерана Рона Ковика в фильме "Рожденный четвертого июля" и в 1997 году - за фильм "Джерри Магуайер". Еще одну премию актер завоевал за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Магнолия" в 2000 году.

Между тем телеканал NBC также объявил в понедельник, что не будет транслировать церемонию вручения премии в 2022 году, чтобы дать организаторам время на решение проблем.

Ситуация разворачивается на фоне того, что в жюри "Золотого глобуса" сейчас нет ни одного афроамериканца, а газета Los Angeles Times ранее обратила внимание на этические проблемы в его работе.

Том Круз Золотой глобус

Новости

Израиль уничтожил 130 целей в секторе Газа в ответ на пуски ракет

Израиль уничтожил 130 целей в секторе Газа в ответ на пуски ракет

Посольство РФ отвергло связь Москвы с кибератакой на Colonial Pipeline

Посольство РФ отвергло связь Москвы с кибератакой на Colonial Pipeline

Что случилось этой ночью: вторник, 11 мая

Израиль сообщил о ранении шести граждан выпущенной из Газы ракетой

Население Китая выросло на 72 миллиона с 2010 года

Израиль сообщил о продолжающихся 10 часов пусках ракет из сектора Газа

Израиль сообщил о продолжающихся 10 часов пусках ракет из сектора Газа
Пандемия коронавируса

Вакцинация "Спутником V" в Словакии начнется в ближайшие дни

Politico сообщило об активизации в США расследования "гаванского синдрома"

Politico сообщило об активизации в США расследования "гаванского синдрома"
Пандемия коронавируса

В США разрешили прививать подростков вакциной от Pfizer

Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');