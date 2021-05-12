Великобритания вернет Молдавии конфискованные у сына Филата 600 тыс. долларов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Великобритания вернет Молдавии около 600 тыс. долларов, конфискованных у сына бывшего премьер-министра Молдавии Влада Филата, осужденного за коррупцию. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду на состоявшемся в среду совместном брифинге с государственным министром по делам Европейского соседства и Америки МИДа Великобритании Венди Мортон.

"Мы обсудили сегодня этот вопрос. Мы благодарны Великобритании за то, что власти конфисковали эти деньги у Луки Филата – сына бывшего премьер-министра Влада Филата. Эти деньги были украдены у граждан Молдавии и выведены из страны. Мы согласовали, что 456 068 фунтов стерлингов, заблокированных на банковских счетах Луки Филата, будут возвращены молдавскому государству. Мы также договорились, что эти средства будут целенаправленно выделены для оказания помощи людям с тяжелыми физическими недостатками", - заявила Санду.

Как уже сообщал "Интерфакс", в начале 2019 года счета 22-летнего Луки Филата были заморожены по решению Лондонского суда, после того, как он снял пентхаус за 390 тыс. фунтов в фешенебельном лондонском районе Knightsbridge, купил "Бентли" в автосалоне, заплатив около 100 тыс. фунтов наличными. Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью (НАБОП) Великобритании установила, что Лука Филат не имел доходов и не смог объяснить происхождение денег.

Следователи НАБОП заподозрили, что средства, принадлежащие молодому человеку, получены от противоправной деятельности его отца – бывшего премьер-министра Молдавии Влада Филата.

Влад Филат был приговорен 27 июня 2016 г. к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать публичные должности в течение пяти лет, а также к штрафу в 60 тыс. леев ($3 тыс.). Его обвинили в коррупции, извлечении выгоды из влияния, получении взятки в размере $250 млн. от предпринимателя Илана Шора. Обвинение строилось, в основном, на показаниях последнего. Прокуроры требовали 19 лет тюремного заключения и считают приговор слишком мягким, а адвокаты придерживаются мнения, что их подзащитный невиновен и должен быть освобожден.

В октябре 2019 года Филат был освобожден из заключения, по ходатайству адвокатов. Срок его заключения был сокращен в два раза по решению Европейского суда по правам человека, в связи с плохими условиями содержания в заключении.

Накануне, во вторник вечером в интервью одному из молдавских телеканалов Влад Филат заявил, что "конфискованные деньги были законно заработаны Лукой Филат и он будет добиваться их возвращения себе". По его словам, этим занимаются адвокаты.