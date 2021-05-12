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В Киевском метро на всех станциях в пассажирских зонах поставили дефибрилляторы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На всех 52 станциях Киевского метрополитена в пассажирских зонах установили автоматические дефибрилляторы, сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Места монтажа метрополитен обсудил со Всеукраинским советом реанимации.

52 дефибриллятора закупил Киевский городской центром общественного здоровья и передал в 2020 году на баланс метрополитена. 19 из них были установлены в местах, определенных авторами общественного бюджета "Реаниметро". Из сообщения следует, что еще 33 аппарата ранее были установлены в кассах, а теперь их перенесли в пассажирские зоны.

В конце марта дефибриллятор на станции "Дворец спорта" помог спасти жизнь человеку.

Киев метрополитен Реаниметро

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