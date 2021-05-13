В американском модуле МКС сломался блок переработки воды

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Оборудование для получения воды вышло из строя в американском модуле Tranquility Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте космического агентства НАСА.

"Блок обработки технической воды (WPA) в модуле Tranquility был отключен из-за возможной утечки", - говорится в сообщении.

Как уточняется, это оборудование используется для переработки воды из нескольких источников в чистую питьевую воду для членов экипажа МКС.

Отмечается, что экипажу ничего не угрожает, поскольку на космической станции имеются запасы воды, которых при необходимости хватит на несколько месяцев.

На борту станции имеются запасные части, которые позволят произвести ремонт оборудования, который, как ожидается, закончат в начале следующей недели.