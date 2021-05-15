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Ритейлер в США перестал продавать карты с покемонами из соображений безопасности

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая американская торговая сеть Target приостановила продажи карточек с покемонами и спортсменами из соображений безопасности, сообщает BBC News.

Такое решение компания приняла после того, как у одного из ее магазинов произошла драка за коллекционные карты. По данным Milwaukee Journal Sentinel, в Брукфилде (штат Висконсин), четверо мужчин напали на покупателя спортивных карточек, который в ответ достал пистолет. После этого нападавшие убежали и позже были арестованы.

Продуктовый магазин и детская больница, расположенные рядом с местом происшествия, были временно закрыты. После инцидента в Target ограничили продажу карточек до одной пачки в день на покупателя.

Сейчас компания приостановила торговлю этим товаром, но сообщила, что это временная мера.

Продажи коллекционных карточек в США увеличились во время пандемии. Вместе с этим также выросла их стоимость, например, цена редких карт с покемонами доходила почти до $400 тысяч. По статистике сайта eBay, продажи карт покемонов в США в 2019-2020 годах выросли на 574%, а карточек с футболистами - на 1586%.

США Брукфилд Target

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