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Ракета Electron отправилась на орбиту с двумя американскими спутниками

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ракета Electron в субботу стартовала на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky, сообщает разработчик носителя Rocket Lab.

Мини-спутники весом около 60 кг войдут в состав орбитальной группировки, которая к 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволят получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 500 км. С нынешним запуском BlackSky будет располагать на орбите уже девятью аналогичными спутниками.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

В рамках миссии, получившей название Running Out Of Toes, компания Rocket Lab попытается приводнить первую ступень носителя с помощью парашюта в океане. Для компании это уже второй подобный опыт. Предыдущая попытка была успешно осуществлена в ноябре прошлого года. В дальнейшем первую ступень хотят ловить в воздухе при помощи вертолета.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет двадцатым полетом ракеты, 18 из которых были удачными.

В случае успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигнет 106 аппаратов. В минувшем году Rocket Lab осуществила восемь пусков ракеты Electron, один из которых оказался неудачным.

Electron BlackSky Земля Rocket Lab

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Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

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