Вакцинацию "Спутником V" в Азербайджане начнут с 18 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Азербайджане с 18 мая начнется использование вакцины "Спутник V" при вакцинации населения, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Прививку можно будет сделать в Бакинском центре здоровья на проспекте Азадлыг.В министерстве отметили, что сделать прививку может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг. В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac и AstraZeneca.

По данным на 16 мая в Азербайджане 764,218 тыс. человек или 7,5% населения страны получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми.

Азербайджан заключил контракт на получение 300 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". Первая партия - 40 тыс. доз была доставлена в Баку 2 мая. Поставка второй партии ожидается до конца мая. При этом Баку и Москва в настоящее время обсуждают возможность создания производства российской вакцины в Азербайджане.