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Премьер Эстонии собралась посетить линию соприкосновения в Донбассе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что во вторник, 18 мая, посетит Донбасс и поделится информацией об увиденном с лидерами Европейского Союза и НАТО.

Политик заявила, что хочет на месте узнать больше о том, "как агрессия России затронула жизни людей".

"Я смогу поделиться этим опытом с лидерами НАТО и ЕС, поскольку у нас есть предстоящие дискуссии", - сказала Каллас на пресс-конференции после переговоров с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.

Эстония Украина Донбасс

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