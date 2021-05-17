Премьер Эстонии собралась посетить линию соприкосновения в Донбассе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что во вторник, 18 мая, посетит Донбасс и поделится информацией об увиденном с лидерами Европейского Союза и НАТО.

Политик заявила, что хочет на месте узнать больше о том, "как агрессия России затронула жизни людей".

"Я смогу поделиться этим опытом с лидерами НАТО и ЕС, поскольку у нас есть предстоящие дискуссии", - сказала Каллас на пресс-конференции после переговоров с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.