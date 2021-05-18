В Китае эвакуировали посетителей накренившегося небоскреба

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Небоскреб неожиданно зашатался в китайском Шэньчжэне, сообщает "Би-би-си". В небоскребе расположены многочисленные магазины, и покупатели поспешили покинуть накренившееся здание.

Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего с 73-этажным зданием SEG Plaza, высота которого составляет более 300 м. Оно было построено около 20 лет назад. Там расположены магазины электроники и офисы.

Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.

Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены.

Как напоминает "Би-би-си", в мае прошлого года в Цюаньчжоу рухнуло здание отеля, где на карантине находились пациенты, у которых подозревали COVID-19. Тогда погибли 29 человек.