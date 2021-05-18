В Италии нашли затопленную деревню

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В результате ремонтных работ на водохранилище на севере Италии появилась из-под воды затопленная несколько десятков лет назад деревня на озере Лаго-ди-Резия, cообщает BBC News.

Деревня Курон была затоплена в 1950 году, когда власти решили создать на этом месте гидроэлектростанцию.

Более 160 домов были затоплены, а население Курона переселили в соседние деревни. Некоторые жители решили переехать в новую деревню, которая появилась на берегу созданного озера.

В наши дни озеро Резия пользуется популярностью среди туристов летом, а зимой посетители могут пройти по замерзшей поверхности, чтобы добраться до шпиля колокольни, возвышающегося над озером. Когда озеро временно осушили, местные жители смогли увидеть остатки Курона, деревни, в которой когда-то жили сотни людей, прежде чем она была затоплена для создания гидроэлектростанции в 1950 году.

I'd like to visit :-)



'Repair works at a reservoir in Italy have revealed the remains of a village that had been submerged for decades.'https://t.co/2mlnyw9x9z#LakeResia #curon



📷LUISA AZZOLINI pic.twitter.com/9yS30ku36J — The Raspberry (@IAmTheRaspberry) May 18, 2021

Озеро Резия находится в Южном Тироле, альпийском регионе, который граничит с Австрией и Швейцарией. Фотографии, опубликованные в социальных сетях, показывают ступени, подвалы и стены рядом с узнаваемой церковной башней XIV века.