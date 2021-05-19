Два человека погибли в Белоруссии при крушении учебного Як-130

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Учебно-тренировочный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы разбился под Барановичами, погибли два пилота, сообщили в министерстве обороны Белоруссии в среду.

"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", - говорится в сообщении.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной бригады майор Андрей Ничипорчик Владимирович и летчик звена лейтенант Никита Куканенко.

На место ЧП выехала комиссия во главе с заместителем министра обороны Белоруссии по вооружению.