Пожары охватили леса к западу от Афин

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Природные пожары бушуют в районе греческого региона Пелопоннес, сообщает в четверг газета Ekathimerini.

Объявлена эвакуация жителей шести населенных пунктов, расположенных в номе Коринфия, примерно в 70 километрах к западу от Афин. Кроме того, эвакуируют два православных монастыря.

К ликвидации пожаров привлечены 17 самолетов и три вертолета, на месте работают 182 пожарных. К утру четверга смог от пожаров наблюдался в столице Греции.