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Асад лично свозил президента Абхазии в ресторан в Дамаске

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад лично отвез в ресторан в Дамаске резидента Абхазии Аслана Бжанию на официальный завтрак. Как сообщила пресс-служба абхазского лидера, это произошло в последний день визита Бжании в Сирию.

Утром 20 мая Асад заехал за Бжанией и пригласил его на завтрак. "В знак особого уважения за рулем автомобиля, на котором главы государств отправились в ресторан, находился сам Башар Асад", - говорится в сообщении.

Президент Абхазии поблагодарил сирийского лидера за прием и выразил уверенность, что результаты переговоров принесут взаимную выгоду гражданам Абхазии и Сирии.

Он пожелал Асаду успехов на предстоящих президентских выборах и пригласил его посетить Абхазию в любое удобное для него время.

"Я ещё не был в Абхазии, но уже по ней скучаю", - ответил Асад.

Дамаск Сирия Башар Асад Абхазия Аслан Бжания

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