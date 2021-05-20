Спаниель устроился работать на завод по производству виски

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Шотландии на завод по производству виски Grant's Whisky взяли на работу годовалого спаниеля Рокко, который займется контролем качества, пишет Daily Mail.

Собака, которая перед этим прошла шестимесячную специальную подготовку в Пемброкшире, должна будет выявлять по запаху недостатки в древесине, из которой сделаны дубовые бочонки для выдержки напитка. При обнаружении несоответствий она будет давать сигнал своему куратору - сотруднику предприятия Крису Вуфу (Chris Wooff).

Вуф выразил надежду, что Рокко достаточно хорошо научился улавливать все неправильные оттенки запахов, и за счет этого контроля удастся обеспечить идеальное качество виски.

На заводе для Рокко сделали будку. Сотрудников предупредили, чтобы они не мешали псу отдыхать, однако в компании заметили, что его появление улучшает настроение и люди невольно начинают улыбаться.