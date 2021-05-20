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Google откроет летом свой первый розничный магазин в Нью-Йорке

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Google этим летом откроет в Нью-Йорке свой первый постоянный розничный магазин, где будут продаваться продукты компании: смартфоны Pixel, "умные" термостаты Nest, а также часы и браслеты Fitbit.

В магазине, который расположится в районе Челси на Манхэттене, также будут проводиться мастер-классы по использованию устройств Google и предоставляться услуги ремонта устройств.

Розничный магазин станет частью кампуса Google в Челси.

"Google работает в Нью-Йорке в течение последних 20 лет, и мы рассматриваем открытие магазина как сигнал о наших намерениях на долгосрочную перспективу", - написал в блоге Google вице-президент компании Джейсон Розенталь.

Google, входящая в Alphabet Inc., в прошлом открывала временные торговые точки в Нью-Йорке и в Чикаго, однако магазин в Челси станет первой постоянной точкой розничных продаж.

Акции Alphabet прибавляют в цене 1,3% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 31%.

Google США Нью-Йорк

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