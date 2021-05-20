Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля

Фото: Antoine Antoniol/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля при 25% загрузки ее лифтов, сообщила в четверг газета "Le Parisien" со ссылкой на компанию-оператора.

Достопримечательность была закрыта из-за пандемии коронавируса с 29 октября прошлого года.

Пропускная способность башни предстоящим летом составит 10 тысяч посетителей в день, то есть на уровне лета 2020 года при обычной нагрузке до пандемии в 25 тысяч человек в день.

Продажа билетов онлайн начнется 1 июня, а в кассе у подножия башни - при ее открытии.

Посетителям будут доступны все этажи, кроме нескольких зон, где идут ремонтные работы, в частности, на втором этаже.