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Заседание ВЕЭС пройдет 21 мая в формате видеоконференции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в формате видеоконференции.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, на заседании будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавируса и преодоление его последствий в социально-экономической сфере.

Кроме того, участники встречи также планируют обсудить основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021-2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами Евразэс, а также принять решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.

Также среди тем саммита будут тариф на газ и развитие торговли.

В свою очередь пресс-секретарь президента Казахстана, который сейчас председательствует в ЕАЭС, Берик Уали, рассказал, что отдельное внимание будет уделено интеграционному взаимодействию в посткризисный период и устранению препятствий на внутреннем рынке союза.

Он отметил, что в мероприятии примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Путин, президенты Белоруссии и Киргизии Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, а также исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Также планируется участие президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в качестве глав государств-наблюдателей при ЕАЭС.

Позднее во вторник замминистра торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова сообщила на брифинге, что на заседании ВЕЭС главы государств обсудят 15 вопросов, в том числе два вопроса в "узком" составе, 13 вопросов - в "широком".

В их числе - установление тарифа на транспортировку газа для внутреннего потребления, утверждение подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу.

Планируется также, что участники утвердят план мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения.

Главы государств ознакомятся с работой по устранению государствами-членами ЕАЭС барьеров, итогами сотрудничества с зарубежными странами, интеграционными объединениями и международными организациями ЕАЭС в 2020 году, заслушают отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции за 2020 год.

Владимир Путин ВЕЭС

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