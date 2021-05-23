Жителей Бангладеш после поездки в Израиль больше не будут считать изменниками

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Власти Бангладеш сняли ограничения для граждан страны на поездки в Израиль, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильский МИД.

Ранее жители страны, посетившие Израиль, рисковали быть арестованными по обвинению в измене, отмечает издание.

В паспортах граждан Бангладеш была специальная отметка, что документ действителен во всех странах, кроме Израиля.

The Jerusalem Post цитирует министра внутренних дел Бангладеш Азадуззамана Хана, который подтвердил местным журналистам, что отныне власти страны действительно не будут как-либо специально выделять Израиль для владельцев бангладешских паспортов.

Министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан подтвердил изданию Weekly Blitz, что в паспортах не будет специальной отметки относительно Израиля, что позволит гражданам законно въезжать в эту страну. Но сначала необходимо будет получить новые документы.