Белоруссия получила компенсацию за перенесение ЧМ по хоккею из Минска

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Белорусская сторона получила от Международной федерации хоккея компенсацию за перенесенный из Минска чемпионат мира. Об этом заявил председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея (International ice hockey federation, IIHF - ИФ), благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс, оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране. Поэтому сегодня остается только нашим спортсменам быть более мотивированными в связи с потерей чемпионата мира, бороться в каждом матче и побеждать", - сказал Басков.

Он заявил, что от переноса чемпионата из Минска потеряли все, в том числе латыши.

"Потому что, уверен, им непросто сегодня в плане организации этого мероприятия. Они буквально за день до начала чемпионата сдали тренировочную площадку. Сегодня испытывают кучу сложностей по переезду хоккеистов с одной арены на другую. Они в мокрой одежде перемещаются там. Куча всяких ограничений ковидных. Плюс, они проводят чемпионат мира без зрителей. Я думаю, что им очень непросто сегодня проводить чемпионат мира в двух группах в одном городе", - сказал функционер.

Сумма компенсации не называется. Ранее в IIHF сообщали, что компенсация за отмену турнира прописана в контракте.

В январе этого года IIHF сообщила о том, что Минск не примет, как планировалось, чемпионат мира 2021 года.

В организации заявили, что она имеет право перенести турнир, если "организатор не может гарантировать безопасное проведение чемпионата мира".

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за политической ситуации в Беларуси.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят эпизодический и локальный характер.

Одним из вопросов, который инициировала белорусская оппозиция, был перенос ЧМ по хоккею из Минска.

Международная федерация хоккея ранее начала расследование в отношении главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, которого подозревали в причастности к инциденту с гражданским активистом Романом Бондаренко, который скончался после задержания 11 ноября 2020 года в своем дворе в Минске, куда люди в штатском приехали срезать оппозиционную символику.