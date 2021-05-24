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G7 приблизилась к соглашению о налогообложении международных компаний

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Страны G7 близки к достижению соглашения о налогообложении транснациональных компаний, что откроет путь для создания новых принципов взимания налогов с крупнейших мировых корпораций, пишет Financial Times.

Соглашение может быть заключено уже в конце этой недели после того, как в последние дни был отмечен прогресс в переговорах высокопоставленных должностных лиц, отмечает издание. Министры финансов G7 в пятницу проведут онлайн-встречу.

Такой шаг может оказать сильное давление на участников официальных переговоров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стать предпосылкой для заключения ими аналогичной договоренности.

ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. Соглашение в рамках организации, по всей вероятности, приведет к крупнейшей встряске в области корпоративного налогообложения во всем мире за столетие. Оно серьезно ограничит возможности компаний по переносу доходов в юрисдикции с низкими налогами и будет гарантировать, что технологические гиганты из США будут платить дополнительные налоги в тех странах, где они осуществляют продажи.

Администрация президента США Джо Байдена упорно добивается того, чтобы G7 достигла собственного консенсуса и подтолкнула переговоры в ОЭСР в расчете на достижение окончательной сделки в ближайшие месяцы. На прошлой неделе Штаты умерили свои амбиции в отношении минимальной глобальной ставки налога для компаний до 15% с ранее предлагавшихся 21%, чтобы повысить привлекательность своих предложений на международном уровне. Кроме того, они заверили другие страны в серьезности своего предложения разрешить облагать налогом крупнейшие транснациональные корпорации в зависимости от места продаж.

В последние недели усилилась уверенность США в том, что основная часть стран G7 поддерживает их намерения, базирующиеся на предварительном плане ОЭСР, разработанном в прошлом году. Так, Германия и Италия являются активными сторонниками введения глобального минимального налога.

Министр финансов Италии Даниеле Франко заявил пятницу, что последнее предложение США стало "еще одним важным шагом", а перспективы глобального соглашения по международной налоговой реформе "теперь конкретны". Италия в настоящее время председательствует в G7.

По словам официальных лиц, министры финансов G7 проведут онлайн-встречу 28 мая и личную – 4-5 июня в Лондоне, в рамках которых будут согласованы основные пункты соглашения по налогам.

G7

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