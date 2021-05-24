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Власти Белоруссии запретили журналистам освещать неразрешенные акции

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки к закону о массовых мероприятиях, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого". Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Нововведения предусматривают, что массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов. "Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Журналистам при исполнении своих обязанностей будет запрещено выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.

Закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Белоруссия Александр Лукашенко

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