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Из замка Арундел украли золотые четки Марии Стюарт

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Из замка Арундел в Западном Сассексе украли исторические ценности на 1 млрд фунтов, в том числе золотые четки, которые королева Шотландская Мария Стюарт перебирала в день казни, 8 февраля 1587 года.

В полиции графства сообщили BBC News, что воры пробрались в замок через окно и разбили застекленный шкафчик, чтобы выкрасть эти вещи. По версии следствия, с кражей связан поджог полноприводного седана, обнаруженного неподалеку.

По словам представителя замка, пропали коронационные кубки, которые Мария Стюарт подарила одному из предков нынешнего владельца Арундела, граф-маршалу Англии, герцогу Норфолкскому.

У украденных предметов есть определенная стоимость, но их уникальность и историческая значимость делает их бесценными, считают в Арунделе. Там призвали всех, кто знает о судьбе украденного, помочь полиции вернуть его герцогу.

Замок Арундел - частная собственность, принадлежит 18-му герцогу Норфолкскому, граф-маршалу Англии Эдуарду Фицалану-Говарду. Большая часть помещений замка и приусадебная территория открыты для посещения. После локдауна замок открылся для туристов только 18 мая. Кража произошла поздним вечером в пятницу, 21 мая, сигнализация сработала в 22:30. В полиции обратились к тем, кто успел посетить замок, с просьбой сообщить, если они заметили там каких-либо подозрительных личностей.

Профессор университета Рединга Кейт Уильямс отметила, что в Великобритании очень мало осталось предметов, принадлежавших Марии Стюарт. Большая часть ее имущества была утеряна после ее низложения и бегства из Шотландии, а после ее казни оставшиеся вещи изъяли и сожгли, опасаясь, что им будут поклоняться как атрибутам католической мученицы.

Профессор криминалистики из университета Брайтона Питер Скуайрз высказал мнение, что подобные исторические ценности часто крадут ради перепродажи очень богатым коллекционерам.

Шотландия Арундел Мария Стюарт Англия

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