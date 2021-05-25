Кудрин заявил, что льготную ипотеку можно сохранить как антикризисную меру

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Льготную ипотеку стоит сохранить на некоторое время как антикризисную меру, а впоследствии применять лишь для отдельных категорий граждан, заявил председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Я считаю, что как антикризисную меру ее (льготную ипотеку - ИФ) можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики. Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счет выдачи большего количества разрешений на строительство", - сказал Кудрин.

Как ранее сообщал "Интерфакс", программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программу продлили до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

В настоящее время правительство РФ рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов, где не зафиксирован резкий рост цен на новостройки.