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Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Кирилл Фирсов был приговорен к 30 месяцам лишения свободы за роль администратора веб-сайта, который фактически продавал информацию со взломанных аккаунтов, сообщает Минюст США.

Отмечается, что названая онлайн-платформа начала свою деятельность в октябре 2013 года. На момент ареста Фирсова в марте 2020 года на ней размещалось около 3 тыс. активных магазинов с оборотом $17 млн. Фирсов утверждал, что основная часть продаж приходилась на российские аккаунты. Однако было доказано, что платформа продала информации, украденной в США, по меньшей мере, на $1,2 млн. В частности, речь идет об учетных записях геймеров. Согласно Минюсту, на веб-сайте продавались не только украденные учетные записи, но и личная информация американцев, включая имена, текущие адреса, номера телефонов и иногда номера социального страхования.

4 марта 2020 года ФБР приобрело 1 тыс.100 учетных записей геймеров, а 5 марта 2020 года - личную информацию более чем 3,6 тыс. американцев.

7 марта 2020 года Фирсов был арестован ФБР в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел из Москвы.

США Кирилл Фирсов Минюст США

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