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Бомбардировщики Ту-22м3 совершили перелет на российскую базу в Сирии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - На российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3, базирование самолетов данного типа на аэродроме "Хмеймим" осуществляется впервые, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря. На авиабазе "Хмеймим" завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Также, как отмечается, увеличена длинна взлетной полосы, что позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.

По данным военного ведомства, в настоящее время полеты с авиабазы "Хмеймим" могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных Сил РФ, в том числе самолеты тяжелого класса.

"После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны.

Хмеймим Cирия Ту-22м3

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