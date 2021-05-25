Политсоветники "нормандской четверки" проведут онлайн-переговоры 26 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Переговоры политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" запланированы на 26 мая. Об этом сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в российской делегации.

Встреча запланирована на среду в режиме видеоконференцсвязи, уточнил источник.

В переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе участвуют Украина, Франция, Германия и Россия.

Позднее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, что встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на 26 мая.

"Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сказал он.

Участие в видеоконференциисо стороны Украины примет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

На минувшей неделе Ермак направил коллегам по "нормандскому формату" письмо с просьбой провести очередную встречу политических советников для скорейшего урегулирования ситуации с прекращением огня на Донбассе, а также с целью анализа выполнения итогового коммюнике по итогам Парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Он также предложил провести встречу в очном формате.