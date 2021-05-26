США посчитали пока невозможным вывести войска из Сирии из-за ИГ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - США пока не считают возможным вывод своих военных из Сирии, поскольку они продолжают выполнять главную миссию - борьбу с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Очевидно, было бы оптимально, если бы нам не нужно было никого там держать, если бы там не было ИГИЛ (запрещено в РФ),и поэтому не было бы угрозы. Но это не тот случай, о котором мы с вами говорим сегодня. Таким образом, они (американские военные - ИФ) по-прежнему посвящены выполнению этой миссии... На сегодняшний день никаких изменений нет", - заявил он на брифинге.

По словам Кирби, американские военные "не занимаются другими вопросами, более широкими вопросами внутри Сирии, связанными с гражданской войной". Они находятся там, чтобы бороться с ИГИЛ, "и, в конечном счете, от главнокомандующего зависит, как долго они там пробудут".

"Я уверен, это будет оцениваться по степени распространенности угрозы, серьезности угрозы. То, о чем мы говорим сегодня, все еще требует их присутствия", - подчеркнул пресс-секретарь Минобороны США.