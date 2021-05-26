Нужна ли Европе стратегическая автономия?

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Стратегическая автономия ЕС и перспективы сотрудничества с Россией – такова тема монографии, созданной учеными ИМЭМО имени Е.М.Примакова под редакцией доктора политических наук Надежды Арбатовой и кандидата исторических наук Александра Кокеева. В предисловии подчеркивается, что цель исследования "не ограничиться описанием существующей ситуации, но и выступить с рекомендациями о возможных перспективах развития ЕС и в частности о перспективах взаимодействия ЕС и России".

Примечательно, что во время презентации этой работы выступавшие авторы старались дополнить анализ своих исследований исходя из положения сегодняшних дней. Таким образом получилось, что презентация стала своеобразным продолжением аналитического разбора современного положения в Европе.

Из экономического гиганта и политического карлика - в полновесный центр силы

Корр.: На первый взгляд кажется, что заявленная тема состоит из двух не связанных между собой задач. Однако, читая монографию и слушая выступления ее авторов, убеждаешься в том, что без достижения стратегической автономии этот огромный экономический гигант будет управляться другими силами, несмотря на наличие своего центра управления. Эту мысль пояснила в своем выступлении один из авторов и редакторов монографии Надежда Арбатова.

Арбатова: Стратегическая автономия – это курс ЕС на превращение его в самостоятельный, полнокровный центр силы, который мог бы стать наравне с Китаем, США и Россией. Это курс на превращение Европейского Союза из экономического гиганта и политического карлика в полновесный центр силы!

Точнее говоря, это способность принимать решения самостоятельно даже в сфере безопасности и проводить военные операции как самостоятельно, так и вместе с третьими странами. Необходимость такого курса стала особенно очевидна, когда ослабла угроза глобального конфликта, когда проявился кризис Евроатлантического партнерства, который начался с распада биполярности и ослабла зависимость Европы от США в сфере безопасности. Все эти факторы развеяли надежды традиционных атлантистов на то что Европа все-таки вернется в список приоритетов США. Но оказалось, что раскол этот зрел еще до Трампа и ни Байден, ни кто иной уже не сможет изменить курс Европейского Союза на стратегическую автономию.

Надо готовиться к следующему Трампу

Этот общий вывод подтвердил и Александр Кокеев, специалист по германским проблемам. Уже после избрания Байдена, сказал он, именно в Германии на самом высоком уровне неоднократно звучала фраза: "так как было уже не будет, потому что мир изменился, изменились США". Он объясняет это осознанием того, что за Трампа и его политику проголосовала почти половина населения страны! И даже такой "ярый" атлантист, как Вольфганг Ишингер, председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности, публично заметил: "Рады мы все страшно, что Байдена избрали. Но давайте задумаемся о том, что через четыре года может прийти снова Трамп, либо кто- то такой же с таким же трампизмом. Так давайте будем к этому готовы!" Вот этот призыв "давайте готовиться" по мнению ученых ИМЭМО присущ сегодня политикам всех стран ЕС.

Именно этим, по мнению ученых ИМЭМО объясняется и тот факт, что "Северный поток-2" Германия отстаивает "далеко не по экономическим причинам, а просто чтобы отстоять перед США свое дело до конца".

Естественно, что достижение стратегической автономии, даже просто обсуждение этого вопроса невозможно без рассмотрения проблемы создания военного потенциала ЕС. Эта идея родилась, как напоминают авторы, отнюдь не вчера. Военный потенциал ЕС начинался с общей политики в сфере безопасности, которая имела целью обладать таким потенциалом, который необходим для проведения определённых кризисных миссий. Причем общая политика безопасности и обороны не носила обязательного характера.

Другие аналитики высказываются за создание оборонительного союза в качестве первого шага на пути к европейской армии и считают целесообразным проведение в первую очередь назревших структурных реформ ЕС, итоги которых могли бы выявить концептуальную приоритетность в области обороны и безопасности, а также во внешней политике Союза.

Макрон: санкции отвечают интересам друзей, но не нашим!

Значительный интерес в монографии представляет глава "Концептуальный подход ЕС к сотрудничеству с Россией". Да, основной вывод конечно состоит в том, что "без разрешения украинского конфликта мы невозможно кардинально изменить наши отношения". Однако ученые института отмечают, что и само отношение к этому конфликту в настоящее время значительно отличается от первоначального периода.

Конечно, среди основополагающих пунктов в отношениях РФ и ЕС первым значится – полное выполнение Минских соглашений. Этот принцип неизменно повторяется руководством ЕС на разных международно –политических саммитах и форумах с момента возникновения самого Минского формата. Однако, не все так прямолинейно. С годами застой в отношениях России и Евросоюза, создававший весьма напряженную ситуацию в Европе, породил явление, схожее с enlargement fatigue – усталость от украинского конфликта и от санкционной войны.

Это состояние к тому же осложняется и серьезными внутренними проблемами ЕС, прежде всего ростом популизма и евроскептицизма, а до недавнего времени и серьезными разногласиями с США по ряду вопросов международной безопасности и мировой торговли, а также расширяющейся экономической экспансии Китая. Такая многовекторность вызовов будущему ЕС побуждает лидеров ведущих стран этого объединения к попыткам смягчить прежнюю политику в отношении Москвы. Даже в вопросах санкций. Президент Франции, в частности, даже заявил, что "европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы не смягчим и не проясним наши отношения с Россией. Это не отвечает интересам некоторых наших союзников, давайте скажем об этом прямо. Некоторые всегда будут настаивать на новых санкциях. Это отвечает их интересам, даже если они наши друзья. Но не нашим!" Макрон, и не только он (в этом проявляется раскол между "старой" и "новой" Европой), исходит из того, что в Европе не установится стабильность и не упрочится безопасность, если ее отношения с Россией не будут урегулированы, и что Европа не должна отворачиваться от могущественного соседа, который может дестабилизировать регионы, жизненно важные для безопасности ЕС.

Брюссель: разочарование Киевом растет

В Брюсселе, как показывает практика, далеко не во всем поддерживают Киев. Хотя критика идет не особенно громко, но там, например, растет разочарование в связи с медленными темпами осуществления реформ и борьбой с коррупцией на Украине. Есть и другие претензии, которые очень схожи с российскими – это поддержка официальным Киевом героизации лидеров националистического движения Украины времен Второй мировой войны, среди которых были и те, кто оказывал помощь нацистам. Но в этом вопросе явно нет единства между "старой" и "новой" Европой.

Растет напряженность между ЕС и Украиной и по вопросу о нарушении этнических прав. Правда, руководство ЕС оперирует не правами русскоязычного населения, а венгров и других этнических меньшинств в украинских школах. Однако в комплексе рассматривать эти вопросы, не затрагивая права русских невозможно. Это прекрасно понимают и в Киеве, и в Брюсселе.

Цели общие – понимания их разные

Однозначно, то, о чем мечталось в 90-е годы – об интеграции с Европейским Союзом, не о членстве, а о вхождении в общее пространство, сейчас речи не идет. Правда, нередко можно слышать с двух сторон о наличии общих тем для избирательного сотрудничества, но список их, по мнению Надежды Арбатовой, существует только на вербальном уровне. Когда же мы начинаем, подчеркивает она, прицельно смотреть где можем сотрудничать, то видим, что для него практически нет направлений! Международный терроризм – да, международный терроризм - враг общий. Но когда мы посмотрим на список террористических организаций, он абсолютно разный. ХАМАС для нас не террористическая организация, а для Запада – да. И так практически по каждому пункту. И в конфликтах мы очень часто стоим на противоположных сторонах и поддерживаем противоположные противоборствующие стороны. Единственный явный успех был, когда заключили ядерную сделку с Ираном, но когда она была разрушена США, то видение причин этого кризиса у нас во многом стали различны.

Вновь замаячил "железный занавес"?

Примечательно, что разногласия есть даже по такому пункту, как организация контактов между людьми. Руководство ЕС провозгласило принцип оказания поддержки налаживанию контактов между людьми с особым вниманием к молодежи. Однако многие в российской политической элите восприняли этот принцип как попытку покуситься на устои "суверенной демократии" в России. По мнению авторов монографии в эпоху глобализации контакты между людьми и обмены так же естественны, как перемещение финансов и товаров. Оборвать этот процесс можно, лишь вновь опустив "железный занавес". Но авторам, как они отмечают, трудно себе представить, что Россия может пойти на такой шаг.

Вместе с тем, в монографии отмечается, что несмотря на имеющиеся факты стремления обеих сторон к сближению, препятствия для нормализации взаимных отношений все же сохраняются и достаточно серьезные. При всем желании руководство ЕС не сможет закрыть глаза на продолжающийся конфликт на востоке Украины, поскольку Россия считается ими главной силой, поддерживающей мятежные регионы.

Конечно, помимо украинского вопроса для налаживания взаимных отношений ЕС и России, придется решать множество конкретных проблем. И все же основными являются, по мнению авторов монографии, динамика и перспективы собственного внутреннего развития ЕС! Сумеет ли руководство Евросоюза преодолеть внутренний раскол между "старой" Европой и "новой", между севером и югом, между еврооптимистами и евроскептиками, а также как справится с последствиями выхода Великобритании?

Но не только это. Есть и еще один вопрос. Он состоит в том, сможет ли российское руководство, в случае возрастания социально-политической напряженности в стране, снизить ее накал легитимными и ответственными мерами, не вызывая негативной реакции ЕС и Запада в целом.

Легитимный выход: новое Парижское совещание!

В самом начале книги и на ее презентации отмечалось, что авторы в своей работе хотят не только проанализировать историю обсуждаемых вопросов, но и показать пути возможного развития как ЕС, так и отношений с Россией. В своем выступлении на презентации доктор политических наук заведующая Отделом европейских политических исследований ИМЭМО Надежда Арбатова отметила, что для достижения определенных позитивных и взаимовыгодных условий развития необходимо организовать новое Парижское совещание. На нем можно будет обсудить новые принципы взаимодействия. Это надо было сделать еще после окончания периода биполярности. И нам от этого никуда не уйти и рано или поздно обязательно придется сделать.