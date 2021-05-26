Грузия отменила парад в день Независимости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Грузии в среду отмечают день Независимости. В связи с пандемией коронавирусной инфекции праздничные мероприятия проходят без традиционных народных гуляний и военного парада.

Грузия смогла восстановить государственную независимость 9 апреля 1991 года. Ранее 26 мая 1918 года после распада Российской империи в Тбилиси решением Национального совета был принят "Акт о государственной независимости Грузии". Грузинская демократическая республика просуществовала до февраля 1921 года, с помощью местных большевиков и частей Красной армии в Грузии была установлена Советская власть.

Выступая в среду на главном торжественном мероприятии на площади Свободы в Тбилиси перед рекрутами, принявшими военную присягу, официальными лицами, зарубежными дипломатами и гостями, президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила грузинский народ с национальным праздником.

"За последние 30 лет Грузия выстояла перед всеми вызовами. Страна смогла идти по избранному пути и не смирится с угрозами и нападениями. В этом сложнейшем регионе Грузия твердо сохраняет независимость, государственность и суверенитет", - сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что внешнеполитический курс Грузии направлен к вступлению в Евросоюз и НАТО.

"На этом пути поддержка Грузии международными партнерами крайне важна. Мы надеемся, что на саммите НАТО в июне на пути интеграции Грузии в альянс будет открыта новая перспектива", - сказала Зурабишвили.

При этом она отметила, что для осуществления этих целей Грузия должна сохранять стабильность и внутреннее единство.

На торжественном собрании выступил и президент Польши Анджей Дуда специально прибывший в Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Он поздравил грузинский народ и руководство республики с днем Независимости.

Вечером в среду в театре оперы и балета состоится концерт в честь дня Независимости Грузии.