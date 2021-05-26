Союз экспортеров зерна к сентябрю представит идеи о реформе зернового рынка РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Союз экспортеров зерна приступил к подготовке пакета предложений о структурной реформе российского зернового рынка, планирует представить их к сентябрю.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления союза Эдуард Зернин, решение о подготовке предложений было принято на стратегической сессии, которую союз провел на минувшей неделе в Ростове-на-Дону.

Экспорт не азартная игра

"Думаю, что первый драфт пакета к сентябрю подготовим и презентуем свои предложения Минсельхозу. Если профильное ведомство наши предложения устроят, то будет согласовывать с другими", - сказал он.

Как пояснил Зернин, необходимость реформы рынка назрела. "Мы стали крупным игроком мирового рынка. Но до сих пор наше внутреннее институциональное устройство остается таким, каким было много лет назад, еще когда делались первые робкие шаги на внешних рынках. Требуется изначально другой подход к организации как внутреннего рынка, так и экспортных операций", - сказал он.

По его словам, перестройка рынка предлагается через механизм саморегулирования рынка.

"Наша задача – разработать свод правил. Согласовать создание саморегулируемой организации (СРО), вписать ее в законодательство - очень важно, чтобы она была законодательно принята. И в рамках СРО отработать правила торговли, определить торговые площадки, типовые контракты, согласовать их со всеми заинтересованными игроками и органами власти, заключить соглашения с третейскими судами, чтобы не загружать арбитражную систему. То есть провести инфраструктурную работу, сделать своего рода setup. Это занимает очень много времени, но это надо сделать - и сделать правильно", - заявил Зернин.

Планируется выработать правила и стандарты работы как внутри страны, так и на мировом рынке. "Нам надо четко понимать по объемам - какова потребность внутренних потребителей и сколько мы можем продавать за рубеж не в ущерб им. Надо обеспечить и скоординировать эти поставки, - сказал он. - То есть сделать так, чтобы процесс экспорта был не азартной игрой, как сейчас, чтобы люди, которые экспортируют зерно, понимали те риски, с которыми они будут сталкиваться в процессе сделок".

Не забывать о внутреннем рынке

"Как бы парадоксально это ни звучало, но у экспортеров есть прямая заинтересованность в стабильном внутреннем рынке, - сказал Зернин. - Практика последних лет показала: если мы забываем о внутреннем рынке, то экспорта тоже не будет. Здесь также необходимы нормальные стандарты торговли, чтобы люди не беспокоились по поводу того, какой будет договор, как он будет выглядеть и как исполняться. Нужен набор торговых правил и инструментов".

По словам Зернина, "было бы хорошо, если бы эти процессы можно было совместить с организованной торговлей". "Это бы сняло дисбаланс, который мы имеем сейчас. Последний год в этом отношении очень характерный: у нас, с одной стороны, есть экспортные ограничения, с другой – объем экспорта выше, чем в прошлом году, когда этих ограничений не было, - сказал он. - К тому же видны очень четкие попытки недобросовестных игроков манипулировать ценами, объемами, вводить в заблуждение рыночное сообщество".

Как пояснил Зернин, это четко показал последний тендер египетской GASC, когда российские экспортеры выставили цены "не в рынке", потому что их долго и целенаправленно уверяли, что цены гораздо выше. В результате самое низкое предложение российской пшеницы на тендере составило $264 за тонну. "Мы же не раз давали подтверждение, что цены - не выше $260 за тонну, так и получилось", - сказал он. Покупателей на российскую пшеницу на тендере не нашлось, экспортная "дочка" "Объединенной зерновой компании" продала партию румынской пшеницы по $258,8 за тонну.

На основе ценовых индексов

"Поэтому мы будем больше уделять внимания повышению информационной прозрачности рынка, формированию достоверных ценовых индикаторов. Мы уже сделали ценовые индексы на базисе CPT глубоководные и устьевые терминалы, сейчас ведем переговоры с Московской биржей по поводу создания бенчмарк-индекса на базисах FOB", - сказал он.

Как считает Зернин, проблема формирования ценовых индикаторов существует как в России, так и на мировом рынке, зачастую они формируются по старинке - "со слов анонимных трейдеров, брокеров, а зачастую и мифических экспертов".

"Поэтому очень важный момент – очень четко разграничить деятельность и ответственность экспертов за свои советы. В целом можно говорить о модели, которая была реализована в начале 2000-х годов на финансовом рынке. Должно появиться понятие "независимый аналитик", который действительно должен быть независимым, чтобы высказывать суждения, влияющие на рынок. Он не должен совмещать аналитическую деятельность с торговлей, в первую очередь биржевой, или с управлением средствами клиентов, должен прямо указывать на имеющийся конфликт интересов в случае такового, а не вводить участников рынка в заблуждение и не пытаться манипулировать информационным пространством в интересах собственной торговой позиции", - считает глава союза.

Как сообщил Зернин, в подготовке предложений союз будет опираться на опыт своих участников – крупнейших экспортеров российского зерна, мировой опыт и мнение других реальных участников рынка – сельхозпроизводителей и переработчиков зерна через соответствующие отраслевые союзы.

"Нам крайне важно получить живой результат от этой инициативы, который может пригодиться и нашим коллегам из смежных отраслей" - добавил Зернин.

Союз экспортеров объединяет 25 ведущих компаний, на долю которых приходится более 70% экспорта зерновых культур.