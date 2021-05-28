Президент Молдовы призвала освободить несправедливо арестованных в Белоруссии

Экс-президент страны Игорь Додон высказался против присоединения к санкциям Запада против Белоруссии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Молдовы Майя Санду выразила озабоченность судьбой людей, "несправедливо арестованных в Беларуси".

Она заявила об этом на пресс-конференции в пятницу, после заседания Высшего совета безопасности.

Комментируя по просьбе журналистов ситуацию с задержанием в Белоруссии оппозиционера Романа Протасевича, Санду назвала ее "тревожной", выразив обеспокоенность.

"Мы обеспокоены судьбой людей, которые были несправедливо заключены в тюрьму. Мы надеемся, что положение улучшится, люди будут освобождены и будут соблюдаться права человека ", - заявила Санду, уклонившись от других комментариев.

Чуть ранее экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон высказался категорически против присоединения Молдовы к санкциям Запада против Белоруссии.

Он подчеркнул, что "с точки зрения решения экономических и социальных вопросов хотел бы, чтобы и в Молдове было как в Беларуси".

"А с политикой пусть они сами разбираются. Это их внутреннее дело, они и разберутся", - подчеркнул Додон.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Лайнер посадили из-за сигнала о минировании, что в дальнейшем не подтвердилось. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала Nexta (оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими) Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.