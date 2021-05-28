ЕС намерен выплатить Белоруссии €3 млрд только в случае перехода к демократии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия получит помощь от ЕС в размере до 3 млрд евро, чтобы стимулировать экономику страны, когда в ней начнется переход к демократии, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Этот план будет активизирован только тогда, когда Белоруссия начнет переход к демократии", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в Лиссабоне, подчеркнув, что средства предназначены для того, чтобы стимулировать экономику и ее потенциал к росту.

"Это то, чему, мне кажется, Лукашенко не будет очень рад, и не поддержит. Это способ показать нашу поддержку становления Белоруссии демократической страной", - подчеркнул Боррель.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен адресовала в пятницу письмо экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской и другим представителям белорусской оппозиции, в котором сообщила о готовности ЕС поддержать демократический переход в стране с помощью плана в 3 млрд евро.

Как ЕС хочет помочь будущей демократической Белоруссии

Как заявили в Брюсселе, цель этого финансирования в том, чтобы помочь будущей демократической Белоруссии стабилизировать экономику, демократизировать свои институты и реализовать экономические реформы.

Предполагается ускорить восстановление экономики страны за счет прямой финансовой поддержки, что, как считают в Брюсселе, поможет восстановить макроэкономическую стабильность в Белоруссии и укрепить ее налоговую ситуацию. Кроме того, Евросоюз организует инвестиционный форум высокого уровня ЕС-Белоруссия для расширения инвестиционных и торговых возможностей и европейскую донорскую конференцию высокого уровня для привлечения дополнительных ресурсов.

ЕК планирует мобилизовать "переходный пакет" в размере до 400 млн евро в виде субсидий в рамках программы "Соседство, развитие и международное сотрудничество". Эта помощь будет рассчитана на повышение качества правосудия, улучшение деловой среды и поддержку развития малого и среднего бизнеса.

Предусматриваются инвестиции в устойчивые инфраструктуры, а также в экологическую и цифровую трансформацию. В партнерстве с международными финансовыми учреждениями ЕС рассчитывает мобилизовать до 100 млн евро в виде грантов, чтобы привлечь до 1 млрд евро ключевых государственных и частных инвестиций, поддерживающих экологические и цифровые преобразования страны и доступ к финансированию для белорусских малых и средних предприятий.