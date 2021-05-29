У убийцы девяти человек в Калифорнии нашли оружие и 22 тысячи патронов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - У 57-летнего Сэмуеля Кэссиди, застрелившего в среду девятерых в калифорнийском городе Сан-Хосе, обнаружили дома более 22 тысяч патронов, несколько единиц огнестрельного оружия, а также емкости с бензином и, предположительно, коктейли Молотова.

Как сообщает CNN со ссылкой на данные полиции, Кэссиди был сотрудником транспортного управления долины Санта-Клара. Предполагается, что мужчина спланировал пожар в собственном доме, оставив боеприпасы в кастрюле на плите, а затем отправился на работу, где устроил стрельбу, а затем покончил с собой. При себе у него было три вида полуавтоматического оружия, приобретенного легально.

Мотивы преступления неизвестны, однако сообщается, что Кэссиди был недоволен работой, а во время расправы над коллегами выбирал конкретных людей.

Сообщение о пожаре в доме Кэссиди поступило практически сразу после того, как стало известно о стрельбе примерно в 13 километрах от этого места.