СМИ узнали о планах Белого дома по ускоренной депортации незаконных мигрантов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассматривает возможность возвращения иммиграционной политики, которая позволит американскому правительству быстрее депортировать семьи, незаконно пересекшие границу, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на этой неделе министерство внутренней безопасности США должно изучить вопрос ускоренной депортации мигрантов. Отмечается, что некоторые советники Белого дома рекомендуют этот инструмент как способ сдерживания потенциальных нелегальных нарушителей границы.

Представитель администрации США сообщил, что "никаких окончательных решений принято не было".

"Всегда рассматриваются различные варианты создания справедливой и упорядоченной иммиграционной системы", - подчеркнул собеседник.

Портал напоминает, что ускоренное выдворение - инструмент, созданный в 1996 году, облегчает депортацию некоторых мигрантов без полного и длительного судебного процесса.