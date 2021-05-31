Поиск
AНачало в 20:15Швеция Швеция3 : 1Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 20:15Финляндия Финляндия3 : 2ОТЛатвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 16:15Белоруссия Белоруссия0 : 6Швейцария ШвейцарияОконченподробнееBНачало в 16:15Италия Италия1 : 7Канада КанадаОконченподробнее

СМИ узнали о планах Белого дома по ускоренной депортации незаконных мигрантов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассматривает возможность возвращения иммиграционной политики, которая позволит американскому правительству быстрее депортировать семьи, незаконно пересекшие границу, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на этой неделе министерство внутренней безопасности США должно изучить вопрос ускоренной депортации мигрантов. Отмечается, что некоторые советники Белого дома рекомендуют этот инструмент как способ сдерживания потенциальных нелегальных нарушителей границы.

Представитель администрации США сообщил, что "никаких окончательных решений принято не было".

"Всегда рассматриваются различные варианты создания справедливой и упорядоченной иммиграционной системы", - подчеркнул собеседник.

Портал напоминает, что ускоренное выдворение - инструмент, созданный в 1996 году, облегчает депортацию некоторых мигрантов без полного и длительного судебного процесса.

США

Новости

Датские спецслужбы помогали АНБ США следить за лидерами ЕС

Семья Ярошенко в письме Байдену не просила об обмене заключенных США и РФ

Письмо с просьбой о помиловании летчика Ярошенко направлено Байдену

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги в РФ после суда

Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги в РФ после суда

Ключевой израильский политик отказался формировать коалицию правых сил

Власти ЦАР сообщили о гибели трех россиян

Власти ЦАР сообщили о гибели трех россиян

Байден пообещал затронуть в Женеве тему нарушений прав человека

Байден пообещал затронуть в Женеве тему нарушений прав человека

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 мая

Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России

Премьер-министр Великобритании тайно женился в Лондоне

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');