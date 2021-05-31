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На юге Израиля из-за жары начались пожары

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В южных районах Израиля из-за жары вспыхнули масштабные природные пожары, сообщает в понедельник The Jerusalem Post.

По данным издания, в частности пожары зафиксированы в районе города Кирьят-Малахи в южном округе страны.

Как сообщили в окружном совете, очаги возгорания - крупные, но их возможно локализовать.

Местное руководство рекомендует жителям не разжигать огонь на открытом воздухе и соблюдать инструкции по безопасности.

31 мая сильная жара пришла на значительную часть территории Израиля.

Израиль

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