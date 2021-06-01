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В Белоруссии работодатели смогут увольнять сотрудников за призывы к забастовке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Наниматели в Белоруссии получат возможность увольнять работников, отбывающих административный арест или призывающих коллег к забастовкам, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты республики Игорь Старовойтов.

"Появилось (в Трудовом кодексе республики - ИФ) четыре новых основания для увольнения: если работник не выходит на работу из-за отбытия административного наказания, если работник принуждает других работников участвовать в забастовке либо препятствует им выполнять трудовые обязанности, если работник участвует в незаконной забастовке либо отказывается от выполнения трудовых обязанностей без уважительной причины, а также если работник нарушает порядок работы с персональными данными", - рассказал Старовойтов в эфире телеканала "Беларусь 1".

Замминистра также отметил, что в законодательстве появилась возможность временно отстранять от работы тех, кто призывает других работников к прекращению работы без уважительных причин.

"И, конечно же, чтобы забастовка была законной, нужно пройти всю процедуру ее объявления", - сказал он, добавив, что возможность забастовки остается в законодательстве, когда она является крайней формой разрешения трудового спора.

В Белоруссии законопроект "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" был принят 28 мая. Документ, который вступит в силу 30 июня 2021 года, дополняет Трудовой кодекс новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время уличные акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия Игорь Старовойтов

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