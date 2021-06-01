США продали иранскую нефть с танкера, задержанного у берегов ОАЭ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продали около 2 млн баррелей иранской нефти с задержанного у берегов ОАЭ танкера Achilleas, сообщает The Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Танкер Achilleas был задержан США в феврале у берегов эмирата Фуджейра. Согласно судебным документам, судно подлежало конфискации в соответствии с американскими антитеррористическими законами. Американские власти полагают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный в США террористической организацией, пытался использовать танкер для продажи нефти в Китай.

Прокуроры утверждают, что грузоотправители пытались замаскировать груз, обозначив его как "легкая нефть Басры" из соседнего Ирака.

Правительство США доставило Achilleas в Хьюстон (штат Техас), где были проданы чуть более 2 млн баррелей сырой нефти по цене $110 млн, следует из документов.

Как отмечает агентство, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA) в октябре прошлого года США импортировали 1,1 млн баррелей иранской нефти, вероятно, в результате аналогичного изъятия.