Три российских телеканала прекратят вещание в Белоруссии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Три российских телеканала прекратят вещание в Белоруссии, они исключены из списка разрешенных к распространению на территории республики, сообщили во вторник в белорусском министерстве информации.

"Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь", - проинформировали в Мининформе.

Там отметили, что "КИНОМИКС" и "Телеканал КХЛ" не получили разрешения на вещание на очередной период из-за выявленных в представленных на получение разрешения материалах фактов нарушения закона о рекламе. Уполномоченные лица телеканала "Русская ночь" за получением нового разрешения на распространение в Белоруссии в Мининформ не обращались.

В ведомстве добавили, что срок действия разрешения на распространение продукции иностранного СМИ в Белоруссии "без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи".