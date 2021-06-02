Гражданка РФ погибла в ДТП с автобусом в Египте

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Автобус с гражданами РФ попал в ДТП в Египте, одна россиянка погибли, несколько человек получили легкие травмы.

"При возвращении в Хургаду из Каира автобус, в котором находилось 10 граждан России, попал в ДТП. По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины", - говорится в сообщении посольства РФ в Египте в твиттере.

"В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Посольство находится в постоянном контакте с египетскими властями по данному инциденту. Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде", - отмечают в посольстве.