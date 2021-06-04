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В ДТП с кортежем президента Киргизии погиб человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в ДТП в Иссык-Кульской области. Погиб погиб сотрудник службы госохраны Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), еще трое пострадали, сообщила пресс-служба главы государства.

В машину сопровождающих лиц у села Ананьево Иссык-Кульского района врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль.

"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля, находился в нетрезвом состоянии", - отметили в пресс-службе президента.

Жапаров, который ехал в другой машине не пострадал, уточнил "АКИpress" министр здравоохранения и соцразвития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев. По его данным, травмы получили пять человек - два сотрудника госохраны, один из которых находится в тяжелом состоянии, а также водитель и пассажир машины, выехавшей на встречку.

Киргизия Садыр Жапаров ГНКБ Иссык-Кульская область Ананьево

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